В Чечне рассказали о состоянии здоровья Кадырова

Фото: Москва 24/Александр Авилов

У главы Чечни Рамзана Кадырова сезонная простуда. Об рассказал министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов на своей странице в Instagram.

"Действительно, глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания ОРЗ. Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений", – пояснил министр.

По его словам, главе Чечни ничего не угрожает, в ближайшее время он уже приступит "к своим должностным полномочиям".

Ранее в Сети появились сообщения о том, что Кадыров якобы вылетел на лечение в Москву из-за плохого самочувствия.

