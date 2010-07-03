Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова

Фото: instagram.com/kadyrov._95

Глава Чечни Рамзан Кадыров нанял себе в охранники шестилетнего мальчика. Об этом он написал в своем Instagram.

Родители Магомеда-Эми Газиева опубликовали в Сети видео с рассказом ребенка о том, что он хочет охранять Кадырова. Увидев запись, чеченский лидер решил осуществить мечту мальчика.

"С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире", – написал он.

Кадыров подчеркнул, что, несмотря на юный возраст, Газиев смел, решителен и отважен, а также "готов встать горой" за него.

Из фонда Ахмата Кадырова мальчику выделили форму, а в детском магазине ему купили игрушечное оружие. Куратором мальчика стал директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.