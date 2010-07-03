Кадыров подарит новую "Ниву" пострадавшему в ДТП на Можайке

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что Общественный фонд имени Ахмата Кадырова приобретет пострадавшему в ДТП на Можайском шоссе Роману Роменкову автомобиль "Нива". Об этом заявил Кадыров в социальных сетях.

"По просьбе президента РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова - Аймани Несиевны сообщаю, что фондом принято решение приобрести для Романа Роменкова автомашину "Нива" и оказать иную помощь", – сказал он.

24 марта на Можайском шоссе в Москве произошла авария. На большой скорости Mercedes столкнулся с "Нивой", в которой ехала семья. Женщина и ребенок, находившиеся в салоне "Нивы", погибли. Отец семейства попал в больницу, но выжил.

Водитель Mercedes Муслим Джамбеков сбежал с места ДТП. Позже он сдался правоохранительным органам Чечни после того, как глава республики Рамзан Кадыров призвал его явиться в полицию и "не позорить свой род".

Джамбеков признал, что ДТП произошло по его вине, и принес соболезнования родным и близким погибших.

Позже уволили одного из инспекторов ГИБДД, разбиравших аварию. Ряд его коллег и начальников дисциплинарно наказаны.