Начальник ГИБДД Москвы и ряд офицеров наказаны за ДТП на Можайке

Смертельное ДТП на Можайском шоссе прокомментировал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По его словам, по результатам проверки один инспектор ГИБДД уволен, а второй предупрежден о неполном служебном соответствии.
"Специально созданная комиссия в ходе проверки тщательно и объективно изучила обстоятельства, причины и условия, которые привели к нарушению экипажем дорожно-патрульной службы (ДПС) порядка действий на месте ДТП со смертельным исходом", – цитирует "Интерфакс" Колокольцева.
В частности, работы лишился капитан полиции, инспектор ДПС Олег Новоселов. Инспектор Виталий Федоров предупрежден о неполном служебном соответствии. Кроме того, выговоры получили начальник Управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко и еще ряд офицеров. "Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай – начальник ГИБДД Москвы лишится своей должности", – резюмировал Колокольцев.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения автомобилей Mercedes Gelandewagen и "Нива" на Можайском шоссе. Немецкий внедорожник на автостраде подрезал отечественный автомобиль. Удар машин был такой силы, что женщину выкинуло из салона на трассу.
Одна из погибших – водитель "Нивы". Дочь женщины была доставлена в больницу, но ее спасти не удалось. Находившийся в автомобиле отец девочки выжил, у него диагностированы ушибы и сотрясение. Позднее мужчина рассказал телеканалу Москва 24 подробности аварии. "Шансов практически не было", – сообщил он. По его словам, водитель Gelandewagen даже не попытался помочь пострадавшим, а сбежал с места происшествия.
За рулем автомобиля находился уроженец Чечни Муслим Джамбеков. 28 марта он явился в полицию. Он заявил, что "готов понести любое наказание, предусмотренное законом, а также завил, что "глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших". В ближайшее время предполагаемого виновника аварии доставят из Грозного в столицу.
Виновник смертельного ДТП на Можайке сдался полиции
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.