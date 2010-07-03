Начальник ГИБДД Москвы и ряд офицеров наказаны за ДТП на Можайке

Фото: vk.com/on.the_roads_of_russia

Смертельное ДТП на Можайском шоссе прокомментировал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По его словам, по результатам проверки один инспектор ГИБДД уволен, а второй предупрежден о неполном служебном соответствии.

"Специально созданная комиссия в ходе проверки тщательно и объективно изучила обстоятельства, причины и условия, которые привели к нарушению экипажем дорожно-патрульной службы (ДПС) порядка действий на месте ДТП со смертельным исходом", – цитирует "Интерфакс" Колокольцева.

В частности, работы лишился капитан полиции, инспектор ДПС Олег Новоселов. Инспектор Виталий Федоров предупрежден о неполном служебном соответствии. Кроме того, выговоры получили начальник Управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко и еще ряд офицеров. "Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай – начальник ГИБДД Москвы лишится своей должности", – резюмировал Колокольцев.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения автомобилей Mercedes Gelandewagen и "Нива" на Можайском шоссе. Немецкий внедорожник на автостраде подрезал отечественный автомобиль. Удар машин был такой силы, что женщину выкинуло из салона на трассу.

Одна из погибших – водитель "Нивы". Дочь женщины была доставлена в больницу, но ее спасти не удалось. Находившийся в автомобиле отец девочки выжил, у него диагностированы ушибы и сотрясение. Позднее мужчина рассказал телеканалу Москва 24 подробности аварии. "Шансов практически не было", – сообщил он. По его словам, водитель Gelandewagen даже не попытался помочь пострадавшим, а сбежал с места происшествия.

За рулем автомобиля находился уроженец Чечни Муслим Джамбеков. 28 марта он явился в полицию. Он заявил, что "готов понести любое наказание, предусмотренное законом, а также завил, что "глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших". В ближайшее время предполагаемого виновника аварии доставят из Грозного в столицу.