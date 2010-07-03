Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят в Москву

Жителя Чечни Муслима Джамбекова, устроившего смертельное ДТП на Можайском шоссе, планируют доставить из Грозного в Москву.
"В ближайшее время в сопровождении сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Чеченской Республике Муслим Джамбеков будет доставлен в Москву и передан столичным коллегам", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы МВД РФ.
Накануне подозреваемый явился с повинной в отдел полиции №3 УМВД РФ по городу Грозный. Глава региона Рамзан Кадыров опубликовал видео с Джамбековым. Предполагаемый виновник ДТП сообщил, что "готов понести любое наказание, предусмотренное законом", а также отметил, что "глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших".
Вечером 24 марта Джамбеков ехал из Москвы на своем Gelandewagen. Превысив скорость, он врезался в "Ниву", где находилась семья из Смоленска. Жертвами аварии стали мать и дочь. Отец выжил, отделавшись ушибами и сотрясением.
Виновник аварии скрылся с места происшествия. Позднее он объяснил, что "находился в шоковом состоянии, не соображая, что происходит, покинул это место".
"Специальный репортаж": "опять отмажут?"
Сперва в СМИ появились данные, что Mercedes принадлежит бойцу ММА Абдул-Рахману Дудаеву. Однако тот опроверг информацию, заявив, что продал машину год назад.
После трагедии чеченский лидер призвал виновника явиться в полицию.
Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, позже его передали в Следственный комитет. По этой статье виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.
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