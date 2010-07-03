Кадыров прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева по УДО

16:30
16:30
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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение суда об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Я остаюсь при своем мнении, что можно было найти выход из ситуации, не лишая парней свободы. Они не дети! Осознали содеянное, поняли, что нельзя нарушать общественный порядок", – написал Кадыров в своем канале в Telegram.
По его мнению, спортсменов не стоило наказывать так строго, отстраняя их от любимого дела – футбола. Он считает, что в данной ситуации их можно было подвергнуть большим штрафам, но "не ломать все дело их жизни".
"Поступок Кокорина и Мамаева осудила общественность. Конечно, это уже для них было строгим наказанием, так как привыкли к славе, любви поклонников и фанатов. И в один миг лишились всего этого!" – добавил глава Чечни.
Ранее стало известно, что Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины выйдут из тюрьмы раньше срока – уже 17 сентября. Суд освободил футболистов условно-досрочно. Заседание проходило в белгородской колонии в закрытом режиме.
В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.
Суд освободил Мамаева и братьев Кокориных по УДО – СМИ
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