Путин заявил, что жизнь Кадырова в ежедневном режиме подвергается угрозам

Владимир Путин во время традиционной пресс-конференции рассказал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров до сих пор ежедневно подвергается опасности.

Президент России сообщил, что познакомился с первым президентом Чеченской Республики Ахматом Кадыровым во время его визита к нему. Он отметил, что Ахмат Кадыров хотел нормализовать отношения с Москвой, поскольку был уверен, что Чечне будет лучше с Россией.

"Вы знаете его судьбу – он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел", – рассказал Путин, добавив, что незадолго до гибели Ахмат Кадыров посещал его, и Путин не может себе до сих пор простить, что отпустил его в тот день.

При этом глава государства подчеркнул, что Рамзан Кадыров также подвергается каждый день опасности, защищая Чеченскую Республику и Россию, за что, по словам Путина, ему можно присвоить звание Героя Труда.

"Я указов о награждении Героем России просто так не подписываю. Посмотрите, что с Грозным стало, как он выглядел. Как Сталинград после битвы. В принципе, Кадырову можно было и Героя Труда дать, но подождет, молодой еще", – заключил Путин.

Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, его отец Ахмат Кадыров был удостоен награды посмертно.

Ранее Рамзан Кадыров отметил, что власти Чечни могли бы улучшить развитие региона, если бы получали больше денег из федерального бюджета.

Он также считает, что республике помогло доверие, оказанное Владимиром Путиным. По словам политика, прежде к нему относились с недоверием из-за бороды и акцента.

