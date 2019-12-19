Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:42

Путин заявил, что жизнь Кадырова в ежедневном режиме подвергается угрозам

власть политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время традиционной пресс-конференции рассказал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров до сих пор ежедневно подвергается опасности.

Президент России сообщил, что познакомился с первым президентом Чеченской Республики Ахматом Кадыровым во время его визита к нему. Он отметил, что Ахмат Кадыров хотел нормализовать отношения с Москвой, поскольку был уверен, что Чечне будет лучше с Россией.

"Вы знаете его судьбу – он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел", – рассказал Путин, добавив, что незадолго до гибели Ахмат Кадыров посещал его, и Путин не может себе до сих пор простить, что отпустил его в тот день.

При этом глава государства подчеркнул, что Рамзан Кадыров также подвергается каждый день опасности, защищая Чеченскую Республику и Россию, за что, по словам Путина, ему можно присвоить звание Героя Труда.

"Я указов о награждении Героем России просто так не подписываю. Посмотрите, что с Грозным стало, как он выглядел. Как Сталинград после битвы. В принципе, Кадырову можно было и Героя Труда дать, но подождет, молодой еще", – заключил Путин.

Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, его отец Ахмат Кадыров был удостоен награды посмертно.

Ранее Рамзан Кадыров отметил, что власти Чечни могли бы улучшить развитие региона, если бы получали больше денег из федерального бюджета.

Он также считает, что республике помогло доверие, оказанное Владимиром Путиным. По словам политика, прежде к нему относились с недоверием из-за бороды и акцента.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика