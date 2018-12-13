Кадыров заявил о необходимости большего финансирования Чечни

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Достичь более ощутимых успехов в развитии Чечни можно при условии выделения большего объема средств из федерального бюджета. Такое заявление глава республики Рамзан Кадыров сделал в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что российское правительство сократило федеральную целевую программу в Чечне. "Нам тогда дали 75 миллиардов рублей, говорят, восстановили каркасы – запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?" – рассуждает Кадыров.

По словам политика, прежде к нему относились с недоверием из-за бороды и акцента. Однако доверие, оказанное Владимиром Путиным, очень помогло региону.

В ходе интервью глава Чечни признался, что не ощущает себя популярным и старается об этом не думать. "У меня срок закончится, и я стану простым гражданином. Я должен всегда оставаться таким, каким я был и есть", – сказал Кадыров, подчеркнув, что звания и должности в человеке ничего не меняют.

Ранее Кадыров назвал свои главные достижения за 11 лет. По его словам, речь идет о восстановлении республики и обеспечении должного уровня безопасности населения. Политик подчеркнул, что в настоящее время Чечня живет не только на дотации из федерального центра, но и за счет инвестиций.