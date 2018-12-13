Кадыров назвал свои главные достижения за 11 лет

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Рамзан Кадыров заявил, что считает своими главными достижениями в должности главы Чечни за 11 лет восстановление республики и обеспечение должного уровня безопасности населения.

"У нас были похищения людей, зачистки, даже в районных больницах находились военные, в школах стояли буржуйки, образования, можно сказать, не было. Мы убрали ненужные блок-посты, полностью освободили социальные объекты, восстановили все", – заявил Кадыров в эфире телеканала ""Россия-24" . Также, по словам главы Чечни, безработица в регионе достигала 76 процентов.

Кадыров рассказал, что сейчас Чечня живет не только на дотации из федерального центра, но и за счет инвестиций.

В декабре 2017 года Instagram и Facebook заблокировали личные аккаунты Кадырова. По данным СМИ, это произошло из-за включения главы Чечни в санкционный список США и Евросоюза. Кадыров заявил, что профили заблокировали, чтобы американская молодежь не читала его публикации.

В середине сентября Кадыров помирил дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова и рэпера Тимати, у которых возник конфликт из-за выступления певца Егора Крида в Махачкале.