Кадыров ответил на идею переосмыслить звание Героя России

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Режиссер Александр Сокуров вольно и с огромной неприязнью рассуждает о чеченском народе. Таким образом глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на идею Сокурова пересмотреть решение о присвоении звания Героя России ему и его отцу Ахмату Кадырову. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению Кадырова, если бы не он и его отец, то "Сокуров и ему подобные давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра". Только твердость, решительность и мужество его отца позволили восстановить мир и порядок в стране, подчеркнул глава Чечни.

Он также предложил режиссеру подсчитать, сколько жизней военных и мирных граждан было спасено благодаря политике Ахмата Кадырова.

Накануне Сокуров в ходе заседания СПЧ призвал переосмыслить статус звания Героя России. "Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы", – сказал режиссер.

Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, его отец Ахмат Кадыров был удостоен награды посмертно.

Ранее Кадыров в эфире телеканала "Грозный" высказался насчет своего заявления о способах наказания пользователей интернета, оскорбляющих чью-то честь. Он объяснил, что его слова не стоит воспринимать буквально.

