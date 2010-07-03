Кадыров объяснил свои слова об убийстве за оскорбления

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Грозный" высказался насчет своего заявления о способах наказания пользователей интернета, оскорбляющих чью-то честь.

Он объяснил, что его слова не стоит воспринимать буквально. "Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату вышло: "Я тебя побью, я тебя убью, я вырву", – заявил Кадыров.

"Когда ты говоришь, делают прямой перевод: "Вот видите: Кадыров то да се"… Я и своим детям говорю (такое. – Прим. ред.). В нашем лексиконе это есть. Всегда было – запугивать, ругать", – подчеркнул он.

В начале ноября на заседании чеченского правительства Кадыров сказал, что за сплетни и раздоры в интернете нужно "убивать, сажать, пугать". Его пресс-секретарь Альви Каримов назвал этот перевод Русской службы BBC клеветой. Там же настаивали, что он верен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проверять заявления главы Чечни в Кремле не будут. Он добавил, что не читал стенограмму заседания и оригиналы высказываний Кадырова. В то же время пресс-секретарь отказался считать информацию от службы первоисточником.