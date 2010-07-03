Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать обидчиков чести

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Кремль не будет проводить проверку после заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости наказывать людей за оскорбление чести в интернете. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
5 ноября в Чечне прошло совещание Рамзана Кадырова с правительством республики по вопросам развития малого и среднего бизнеса. Репортаж был опубликован на телеканале "Грозный" без перевода с чеченского языка на русский.
Позже на высказывание Кадырова обратила внимание Русская служба Би-би-си. Журналисты заявили, что, согласно переводу слов главы республики, он считает необходимым наказывать людей за оскорбление чести в Сети.
Песков заявил, что он не читал стенограмму заседания правительства Чечни, а также оригиналы заявлений Рамзана Кадырова. При всем своем уважении к корпорации Би-би-си, пресс-секретарь не будет считать сообщения службы первоисточником в данной ситуации.
"Что касается заявлений, то в любом субъекте РФ действуют правоохранительные органы, которые на основании действующего законодательства применяют или не применяют те или иные статьи закона для пресечения противоправных действий. Мне неизвестно о том, что какие-то противоправные действия имели место", – сказал Песков.
Он добавил, что Кремль не будет проводить проверку высказываний Рамзана Кадырова.
Ранее Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России. Глава Чечни включен в список рекордов за наибольшее количество присутствий в рекордах: он шесть раз был в рекордах, установленных в разные дни за один календарный год.
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