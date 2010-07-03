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Политика

10:34

Полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

власть политика

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

В Чечне полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова. Поводом стала видеозапись, на которой бывший чиновник в общении с местными жителями предположительно применяет электрошокер и угрожает расправой, сообщает РИА Новости.

"В наш адрес переданы видеоматериалы, на основании которых проводится проверка. В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", – заявил в эфире местного телеканала замначальника уголовного розыска УМВД России по Грозному Саламбек Мутиев.

Переданные полиции записи также показали в эфире чеченского телеканала. На них бывший мэр Грозного в общении с жителями, якобы уличенными в мошенничестве, угрожает расправой и подведением под статью о финансировании терроризма.

Также были представлены факты грубого обращения с должниками за коммунальные ресурсы.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов пояснил, что Рамзан Кадыров уволил Ислама Кадырова, когда "стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей" тот использовал "неприемлемые методы".

Керимов добавил, что "вопреки всем разговорам, ни на одну должность, связанную с подчинением ему хотя бы одного человека", Ислама Кадырова не назначили.

Он занимал должность мэра города Грозного с 2012 по 2015 годы. До этого возглавлял министерство имущественных и земельных отношений региона, а также был зампредседателя правительства Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России за наибольшее количество присутствий в рекордах за год.

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