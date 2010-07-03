Фото: ТАСС/Денис Абрамов
В Чечне полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова. Поводом стала видеозапись, на которой бывший чиновник в общении с местными жителями предположительно применяет электрошокер и угрожает расправой, сообщает РИА Новости.
"В наш адрес переданы видеоматериалы, на основании которых проводится проверка. В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", – заявил в эфире местного телеканала замначальника уголовного розыска УМВД России по Грозному Саламбек Мутиев.
Переданные полиции записи также показали в эфире чеченского телеканала. На них бывший мэр Грозного в общении с жителями, якобы уличенными в мошенничестве, угрожает расправой и подведением под статью о финансировании терроризма.
Также были представлены факты грубого обращения с должниками за коммунальные ресурсы.
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов пояснил, что Рамзан Кадыров уволил Ислама Кадырова, когда "стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей" тот использовал "неприемлемые методы".
Керимов добавил, что "вопреки всем разговорам, ни на одну должность, связанную с подчинением ему хотя бы одного человека", Ислама Кадырова не назначили.
Он занимал должность мэра города Грозного с 2012 по 2015 годы. До этого возглавлял министерство имущественных и земельных отношений региона, а также был зампредседателя правительства Чечни.
Ранее Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России за наибольшее количество присутствий в рекордах за год.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: