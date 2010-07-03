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Москва 24

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Культура

18:46

Третьяковка передаст Национальному музею Чечни картину с выставки Поленова

культура общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Картина ученика художника Василия Поленова с выставки в Третьяковской галерее действительно принадлежала Национальному музею Чеченской республики в Грозном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу галереи.

Владелец полотна принял решение передать картину грозненскому музею. Вопрос передачи руководство Третьяковки согласовало с министерством культуры.

Ранее коллекционер Сергей Подстаницкий заявил, что картина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке", написанная Александром Головиным, пропала из коллекции Национального музея Чечни во время военных действий 1994-1996 годов. Полотно экспонировалось в Третьяковской галерее в разделе работ учеников Василия Поленова на выставке художника.

Позднее спорная картина была снята с выставки, помещена в запасник музея. Специалисты галереи провели технико-технологические исследования и архивные работы для прояснения ситуации.

В четверг, 17 октября, в Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась выставка "Василий Поленов", посвященная 175-летию со дня рождения живописца.

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