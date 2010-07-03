Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17:21

В Третьяковской галерее открылась выставка к 175-летию Поленова

город культура выставки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась выставка "Василий Поленов", посвященная 175-летию со дня рождения живописца.

В экспозицию вошли более 150 произведений, в том числе свыше 100 живописных и около 50 графических работ. Выставка вобрала в себя произведения 14 российских музеев и частных коллекций, передает ТАСС.

Посетители смогут погрузиться в пейзажное творчество автора 1870–1910-х годов. Будут представлены театральные эскизы, архитектурные проекты и архивные фотографии.

Выставку будут сопровождать лекции, авторские экскурсии и концерты. Увидеть уникальные работы можно до 16 февраля 2020 года.

Василий Поленов – русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи. Его картины представлены во многих музеях мира. На выставке можно увидеть всем знакомые картины "Московский дворик", "Бабушкин сад" и "Заросший пруд".

Ранее сообщалось, что в 2023 году планируют начать реконструкцию здания Новой Третьяковки на Крымском Валу. По словам директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, точные сроки будут зависеть от финансирования. На период работ большинство экспонатов перенесут в здание на Кадашевской набережной, которое сейчас строится.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика