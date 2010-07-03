В Третьяковской галерее открылась выставка к 175-летию Поленова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась выставка "Василий Поленов", посвященная 175-летию со дня рождения живописца.

В экспозицию вошли более 150 произведений, в том числе свыше 100 живописных и около 50 графических работ. Выставка вобрала в себя произведения 14 российских музеев и частных коллекций, передает ТАСС.

Посетители смогут погрузиться в пейзажное творчество автора 1870–1910-х годов. Будут представлены театральные эскизы, архитектурные проекты и архивные фотографии.

Выставку будут сопровождать лекции, авторские экскурсии и концерты. Увидеть уникальные работы можно до 16 февраля 2020 года.

Василий Поленов – русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи. Его картины представлены во многих музеях мира. На выставке можно увидеть всем знакомые картины "Московский дворик", "Бабушкин сад" и "Заросший пруд".

Ранее сообщалось, что в 2023 году планируют начать реконструкцию здания Новой Третьяковки на Крымском Валу. По словам директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, точные сроки будут зависеть от финансирования. На период работ большинство экспонатов перенесут в здание на Кадашевской набережной, которое сейчас строится.

