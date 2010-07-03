На Московской биеннале современного искусства представят работы художников из 11 стран

15:32
15:32
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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Работы 34 мировых художников будут представлены в рамках основной программы Московской международной биеннале современного искусства. Об этом сообщила ее президент Юлия Музыкантская.
VIII Московская международная биеннале современного искусства пройдет с 31 октября 2019 года по 22 января 2020 года. Куратором ее основного проекта является Дмитрий Черняков. Проект будет представлен в Третьяковской галерее.
Партнером выставки впервые стал венский музей Альбертина. В основном проекте участвуют 34 художника из 11 стран – Австрии, Азербайджана, Бахрейна, Германии, Италии, Китая, Нидерландов, Саудовской Аравии, США, России и Франции.
Из галереи Альбертина в Москву приедут работы 11 художников XX века. Изначально организаторы рассматривали более 200 возможных экспонатов.
На отбор шорт-листа участников ушло больше полугода. Как и в 2018 году, у Московской биеннале есть параллельная программа. В этот раз в нее вошли 36 проектов по всему городу.
"Как и прежде, мы создаем специальное приложение с компанией Yandex, специальная редакция делает гиды и по основному проекту в Третьяковской галерее, и по параллельной программе", – сказала Музыкантская.
Главной темой биеннале будет "Ориентирование на местности". Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС Дмитрий Черняков.
"Я предложил сформулировать тему биеннале как "Ориентирование на местности". Это понятие, в частности, пришло из спорта. В нашем проекте оно гораздо шире, чем спортивный термин, – это попытка найти дислокацию человека в пространстве, когда сложно найти ориентиры, точки отсчета", – сказал он.
Основной проект пройдет в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Среди художников-участников основного проекта – Герман Ницш, Александр Бродский и Павел Отдельнов.
Директор Третьяковки Зельфира Трегулова заявила, что музей рассчитывает, что эта биеннале станет не менее посещаемой и интересной, чем предыдущая.
По традиции, в рамках биеннале пройдут лекции. Лекторами выступят директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова и другие эксперты.
Образовательная программа будет дополнена циклом документальных фильмов о творчестве художников XX века. В частности, будут готовы картины о творчестве Анатолия Зверева, Ильи Кабакова, Эрика Булатова.
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