Элитный жилой дом построят напротив Третьяковской галереи

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Элитный жилой дом построят у Третьяковской галереи. Ввод в эксплуатацию запланирован на середину 2023 года.

Об этом Агентству "Москва" сообщил директор департамента разработки продукта Sminex Александр Лагутов.

Площадь здания на принадлежавшей ранее земле проектного института "Росатома" составит 41 тысячу квадратных метров.

Предполагаемый объем инвестиций в строительство в Большом Толмачевском переулке – около 6,5 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что гостиничный комплекс площадью более 25 тысяч квадратных метров построят в столичном районе Тверской в 2020 году.