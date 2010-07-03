В Москве разработают проект планировки музейного квартала ГМИИ имени Пушкина

Фото: quarter.arts-museum.ru

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) согласилась с подготовкой проекта планировки территории ГМИИ имени Пушкина. Площадь, ограниченная улицей Волхонка, Колымажным, Большим и Малым Знаменскими переулками, составит 5,71 гектара.

Внутри квартала расположены памятники архитектуры федерального и регионального значения. В усадьбе князей Вяземских и Долгоруковых после реставрации разместят полотна европейских художников XIII-начала XIX вв. В этом же здании разместят фондохранилище, реставрационные мастерские и большую общественную зону.

В усадьбе князей Голицыных откроется Галерея искусства импрессионистов и постимпрессионистов с полотнами из коллекций Сергея Ивановича Щукина и Ивана Абрамовича Морозова.

В доходном доме братьев Стуловых откроется Дом текста – там разместят фонды научной библиотеки музея. В здании запланированы открытый читальный зал, медиатека, выставочные пространства, кафе, книжный магазин, аудитории для проведения творческих встреч.

В Малом Знаменском переулке также планируют построить депозитарно-реставрационный и выставочный центр.

Запланирована и комплексная реставрация главного здания ГМИИ имени Пушкина на улице Волхонке.

Ранее сообщалось, что ГМИИ имени Пушкина может организовать в усадьбе Лопухиных (здание бывшего Музея Рерихов) выставку исламского искусства. Также обсуждается возможность организовать экспозиции, посвященные русской истории. Для них могут использовать коллекции искусствоведа и коллекционера Ильи Зильберштейна.

Зданиям музейного квартала ГМИИ планируют присвоить имена пяти меценатов, которые помогут в строительстве и реконструкции комплекса. Это продолжит историческую традицию: на фасаде главного здания ГМИИ установлена мемориальная доска с барельефным портретом благотворителя Юрия Нечаева-Мальцова. Этот благотворитель пожертвовал на строительство музея основную сумму.

