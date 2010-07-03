Усадьбу Лопухиных в Москве передадут ГМИИ имени Пушкина

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ГМИИ имени Пушкина может организовать в усадьбе Лопухиных (здание бывшего Музея Рерихов) выставку исламского искусства. Об этом сообщила директор музея Марина Лошак, передает Агентство "Москва".

"Есть идея, которая связана с коллекцией замечательного Фонда Марджани – использовать ее, коллекцию, музеем на партнерских условиях. Потому что это замечательная коллекция исламского искусства, действительно очень сильная. Фонд, с которым и мы, и Музей Востока, и Исторический музей, и Эрмитаж работаем все время – они заинтересованы в такого рода партнерстве. И мне кажется, что за этим огромная перспектива, поскольку таких хранилищ и экспозиций в Москве нет, и мы в этом очень нуждаемся", – заявила Лошак.

Также обсуждается возможность организовать экспозиции, посвященные русской истории. Для них могут использовать коллекции искусствоведа и коллекционера Ильи Зильберштейна.

На нижних этажах усадьбы Лопухиных хотят разместить музейные службы. Лошак уточнила, что это около 150 человек, которые арендовали пространство "за огромные деньги" в доме по соседству. В ближайшие полтора-два года, до постройки депозитария, они будут здесь размещаться.

Директор музея отметила, что важно провести ремонтно-реставрационные работы из-за проблем с кондиционированием, освещением и другими техническими сложностями.

Ранее сообщалось, что зданиям музейного квартала ГМИИ имени Пушкина планируют присвоить имена пяти меценатов, которые помогут в строительстве и реконструкции комплекса.

