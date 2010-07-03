Зданиям музейного квартала ГМИИ имени Пушкина хотят присвоить имена меценатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Зданиям музейного квартала Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина планируют присвоить имена пяти меценатов, которые помогут в строительстве и реконструкции комплекса. Директор музея Марина Лошак сообщила, что этих людей уже ищут.

"Мы планируем дать зданиям имена тех людей, которые дадут столько средств, сколько нам будет необходимо, чтобы эти здания стали такой же гордостью нашего музейного квартала, как и главное здание. Мы их уже ищем – один из них уже есть. Пока может быть пять имен меценатов, сейчас мы будем над этим работать очень интенсивно", – сказала она Агентству "Москва".

Она отметила, что присвоение имен меценатов зданиям музейного городка продолжит историческую традицию: на фасаде главного здания ГМИИ установлена мемориальная доска с барельефным портретом благотворителя Юрия Нечаева-Мальцова. Этот благотворитель пожертвовал на строительство музея основную сумму.

ГМИИ имени Пушкина рассчитывает, чтобы здания музея носили имена не корпораций, а неравнодушных людей.

В музее с 14 мая по 18 июня закрыта галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Изменения в графике коснутся и части экспозиции главного здания музея. Новые выставки откроются для посещения 19 июня.

