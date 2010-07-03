Часть экспозиции ГМИИ имени Пушкина закроют для подготовки двух выставок

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Пушкинском музее с 14 мая по 18 июня закроют галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Изменения в графике работы коснутся и части экспозиции главного здания музея. Новые выставки откроются для посещения 19 июня, на них посетители увидят "главные мировые шедевры модернизма и современного искусства".

"Галерея вновь откроется для посещения с выставкой "Коллекция Фонда Луи Вюиттон. Избранное". До окончания работы выставки основная экспозиция будет закрыта", – говорится на сайте музея. В освободившихся залах, где обычно висят импрессионисты, покажут шедевры коллекции Бернара Арно, основателя Фонда Louis Vuitton. Круг его интересов – от классиков ХХ века до наших дней. В Москву привезут работы Джакометти, Кляйна, Болтански, Баскии, Бэнкси, Мураками и еще пару десятков звездных имен.

В главном здании закроют для посещения залы античного искусства и европейского искусства V-XIX веков (залы 16-29) – там организуют выставку "Щукин. Биография коллекции".

Состав выставки – всего более 450 произведений: живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства; картины Клода Моне (13 работ), Поля Сезанна (7 работ), Поля Гогена (13 работ), Анри Матисса (24 работы), Пабло Пикассо (24 работы), Андре Дерена (13 работ) и Анри Руссо (5 работ).

