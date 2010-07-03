Пушкинский музей открыл бесплатную онлайн-академию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина открыл бесплатную онлайн-академию. Темой первой лекции станет искусство Древнего Египта, сообщает пресс-служба музея.

Вторая часть лекции станет доступна 1 августа. Музей будет публиковать по две лекции в неделю.

Музей также запустил две программы – Пушкинский PRO и Пушкинский KIDS. В рамках первой можно ознакомиться с самыми интересными лекциями и дискуссиями. Вторая включает лучшие материалы о музее и искусстве для детей и родителей. В будущем должны появиться углубленные курсы по главным периодам мировой истории искусства, в том числе Античности, Средневековью, Возрождению, импрессионизму и другим.

О старте программы в музее стало известно в середине июля. Благодаря просветительскому проекту "Академия Пушкинского" желающие могут обучаться у лучших экспертов в области истории и теории искусства.

Главное здание ГМИИ закроют на реконструкцию с 2023 по 2026 год. В связи с этим видеолекции, записанные в соответствующих темам залах, в том числе позволят увидеть интерьеры музея и работы из его собрания.

В июне также сообщалось, что музей может организовать в усадьбе Лопухиных (здание бывшего Музея Рерихов) выставку исламского искусства. Обсуждается организация экспозиций о русской истории. Для них могут использовать коллекции искусствоведа и коллекционера Ильи Зильберштейна. На нижних этажах усадьбы хотят разместить музейные службы.