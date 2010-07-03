Чучело лошади под потолком Пушкинского музея напугало посетителей

Чучело лошади напугало посетителей Пушкинского музея
Экспонат в Пушкинском музее напугал посетителей. Там сейчас проходит выставка из фонда Louis Vuitton. С потолка свисает чучело лошади в натуральную величину. Пользователи Сети и зоозащитники негодуют и даже призывают бойкотировать выставку.
"Не стоит так делать – подвешивать животное, даже если это чучело. Если бы его поставили на пол, это смотрелось бы совсем по-другому", – оценил экспонат зоозащитник Юлия Рубцова.
Представители музея говорят, что это инсталляция с глубоким смыслом от итальянского мастера Маурицио Каттелана, страстного любителя провокаций в искусстве. Один из самых известных его экспонатов – скульптура Папы Римского, которого сбил метеорит. Работу для российского музея он назвал "Баллада о Троцком" – это своеобразное посвящение Льву Троцкому и краху революционной утопии.
"Баллада о Троцком" – размышления о судьбе революции вообще, о судьбе русской революции. Ответ на вопрос, который задан Каттеланом, совершенно неоднозначен. Прыжок лошади в пустоту, с одной стороны, – движение очень героическое. С другой – лошадь абсолютно беспомощная, как бы остановленная на скаку, как и русская революция", – объяснила куратор выставки "Fondation Louis Vuitton. Избранное" Александра Данилова.
Некоторых шокируют не смыслы, а цифры. Бернар Арно, один из крупнейших французских коллекционеров и меценатов, купил "Балладу о Троцком" на аукционе за два миллиона долларов.
Пока никаких официальных жалоб на выставку не поступало – споры идут лишь в соцсетях. Экспозиция будет открыта до 29 сентября. Помимо работ Каттелана там можно увидеть более 60 знаковых экспонатов парижского музея.
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