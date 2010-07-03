Новый маршрут появился на портале "Узнай Москву"

Новый маршрут по местам, связанным с семьей московских купцов и коллекционеров Щукиных, появился на портале "Узнай Москву".
Появление маршрута приурочено к открытию выставки в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина "Щукин. Биография коллекции", которая работает до 15 сентября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра Наталья Сергунина отметила, что целью портала является знакомство пользователей с известными людьми, которые внесли особый вклад в развитие Москвы.
"На этот раз – с семьей знаменитых купцов, меценатов и коллекционеров Щукиных. Новый интерактивный тур мы приурочили к открытию большой экспозиции в Пушкинском музее. Длина маршрута – десять километров. Займет такая познавательная прогулка около трех часов", – отметила Сергунина.
Маршрут начнется в Таганском районе, где в XIX веке в одном из домов обосновался отец коллекционеров Иван Щукин. Следующий пункт назначения – Покровский монастырь. На монастырском кладбище похоронены отец и мать Сергея Щукина, его жена Лидия, сыновья Григорий и Сергей, брат Петр и другие члены семьи.
Далее пользователи пройдут мимо дома Щукина в Большом Знаменском переулке. В разное время в особняке жили ротмистр Николай Шаховской, дворянин Алексей Столыпин, князья Василий Хованский и Иван Трубецкой и другие известные москвичи.
Одной из центральных точек маршрута станет Пушкинский музей. Также пользователям портала предложат прогуляться по Арбату, где в 1902 году поселился Дмитрий Щукин, собравший внушительную коллекцию картин западных мастеров.
Завершится маршрут у Государственного биологического музея имени Тимирязева. В конце XIX — начале XX века в здании располагался Музей российских древностей, основанный Петром Щукиным.
Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный 83-летию со дня основания киностудии "Союзмультфильм". Он получил название "Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки".
Пользователи портала смогут посетить 11 мест, запечатленных в советских и российских анимационных картинах. Протяженность маршрута – около трех километров, а по времени он займет 1 час 40 минут.
По словам куратора ИТ-проектов в сфере культуры департамента информационных технологий Сергея Шакрыла, Москва встречается не только на кадрах художественных или документальных лент, но и отечественных мультфильмов разных лет – от 1940-х до 2010-х годов.
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