Столица в мультфильмах. На портале "Узнай Москву" появился новый маршрут

Фото: Кадр из мультфильма "Цветик-семицветик". Режиссер Михаил Цехановский. 1948 год

На портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный 83-летию со дня основания киностудии "Союзмультфильм", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Он получил название "Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки".

Пользователи портала смогут посетить 11 мест, запечатленных в советских и российских анимационных картинах. Протяженность маршрута – около трех километров, а по времени он займет 1 час 40 минут.

По словам куратора ИТ-проектов в сфере культуры департамента информационных технологий Сергея Шакрыла, Москва встречается не только на кадрах художественных или документальных лент, но и отечественных мультфильмов разных лет – от 1940-х до 2010-х годов.

"Каждую точку маршрута отметили не только историческими фотографиями, но и стоп-кадрами из той или иной картины, снятой на знаменитой студии "Союзмультфильм". Благодаря им горожане смогут увидеть, например, что одни дома, улицы или площади за несколько десятков лет сохранили свой первоначальный облик, а другие, напротив, несколько изменились. В этом случае мультфильмы можно даже сравнить с исторической хроникой", – отметил он.

Начнется маршрут с Пушкинской площади, откуда хорошо виден "дом под юбкой". До середины прошлого века так называли здание с ротондой на Тверской, 17, потому что на нем красовалась статуя балерины. Ее можно увидеть на кадрах мультфильма "Тебе, Москва!", посвященного 800-летию столицы. Картина вышла в 1947 году, а скульптуру спустя девять лет сняли из-за аварийного состояния.

Сама Пушкинская площадь тоже не раз попадала в кадры мультфильмов. Например, в анимационной ленте "Полет на Луну" 1953 года можно увидеть памятник Александру Пушкину – тогда он еще располагался по другую сторону Тверской улицы – в конце Тверского бульвара.

Милиционер дядя Степа из мультфильма 1964 года шагал мимо здания газеты "Известия". На расположенной неподалеку Тверской площади гуляла героиня мультфильма "Цветик-семицветик" Женя. Картину снимали в 1948 году, а тогда на площади еще не было памятника основателю Москвы князю Юрию Долгорукому, поэтому ее главными украшениями были фонтаны и стоящий напротив дом Моссовета.

Красную площадь засветилась в современном мультфильме "Звездные собаки: Белка и Стрелка", который сняли в 2010 году. Затем маршрут приводит к площади перед Большим театром, которая также появилась в этом мультфильме.

Завершится прогулка на Лубянской площади, где разворачиваются события в черно-белом мультфильме 1967 года "Шпионские страсти". На кадрах можно распознать памятник Феликсу Дзержинскому, который находился на площади до 1991 года. Кроме того, в мультфильме "Дядя Степа – милиционер" показано монументальное здание Детского мира, которое также видно с Лубянской площади.

Ранее сообщалось, что в июне в столице пройдет цикл бесплатных литературных экскурсий. По выходным, а также в день России, 12 июня, в 12:00, 15:00 и 18:00 москвичей и гостей города приглашают на прогулки по литературным местам Москвы. Всего в июне пройдет 33 бесплатные экскурсии.

Участники экскурсий смогут взглянуть на Москву глазами Ильи Ильфа и Евгения Петрова, узнать о судьбах любимых женщин Сергея Есенина, прогуляться по Воздвиженке, Никитскому бульвару, Поварской улице. Также посетители в рамках цикла экскурсий смогут познакомиться с Москвой Михаила Булгакова, жизнью и творчеством Марины Цветаевой, увидеть Садовое кольцо глазами русских поэтов и писателей.