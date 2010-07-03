В музее Востока откроется выставка Иосифа Самсонадзе

Музей Востока 4 июля откроет выставку художника Иосифа Самсонадзе. Выставку представляет семья художника перед возвращением его наследия в Грузию, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
В экспозицию войдет около 70 работ. Полотна разместятся в трех залах выставки – "Кредо художника", "Любовь без границ" и "Нити эпоса".
Иосиф Самсонадзе (1934-1993) – советский грузинский художник, режиссер и сценарист мультипликационных фильмов. Известен также как художник-постановщик многих советских мультфильмов, среди которых "Анфас и профиль", "Скупого проучили", "Три соседа", "О мода, мода".
После смерти художника картины хранились в семье наследников и были недоступны широкому зрителю, поэтому имя Иосифа Самсонадзе неизвестно современной публике.
Самсонадзе изобрел для себя смешанную технику – акварель, белила, тушь, кисть и перо. Сначала художник делал карандашный набросок, потом прорабатывал его в туши, затем наносил акварельную подложку, задающую общий колорит – и начиналась проработка пером и кистью всего полотна. Картины художника хранятся в Музее искусств Грузии, частных коллекциях в России, Грузии Дании, Германии и Израиле.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.