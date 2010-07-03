В музее Востока откроется выставка Иосифа Самсонадзе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей Востока 4 июля откроет выставку художника Иосифа Самсонадзе. Выставку представляет семья художника перед возвращением его наследия в Грузию, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В экспозицию войдет около 70 работ. Полотна разместятся в трех залах выставки – "Кредо художника", "Любовь без границ" и "Нити эпоса".

Иосиф Самсонадзе (1934-1993) – советский грузинский художник, режиссер и сценарист мультипликационных фильмов. Известен также как художник-постановщик многих советских мультфильмов, среди которых "Анфас и профиль", "Скупого проучили", "Три соседа", "О мода, мода".

После смерти художника картины хранились в семье наследников и были недоступны широкому зрителю, поэтому имя Иосифа Самсонадзе неизвестно современной публике.

Самсонадзе изобрел для себя смешанную технику – акварель, белила, тушь, кисть и перо. Сначала художник делал карандашный набросок, потом прорабатывал его в туши, затем наносил акварельную подложку, задающую общий колорит – и начиналась проработка пером и кистью всего полотна. Картины художника хранятся в Музее искусств Грузии, частных коллекциях в России, Грузии Дании, Германии и Израиле.

