В июне в московских музеях откроются 10 выставок

Московские музеи и галереи подготовили ряд выставок на первый месяц лета.
В "Доме пятнадцати ключей" в МАММ до 21 июля будет открыта выставка Франка Орвата, перевернувшего мир глянцевой фотографии. Экспозиция включает 200 работ, открывается маленьким эссе фотографа, в котором он рассказывает о таинственных ключах, значении числа 15, жизни в разных странах и, конечно, отношениях с фотографией.
В галерее "Загорье" до 28 июля открыта выставка репродукций картин Ван Гога, а также ряд работ дизайнеров и художников.
"Репродукции картин и работы – подражания художнику, созданные в виде цифровых коллажей и видео, с использованием принтов изображений и искусственного интеллекта, познакомят посетителей не только с живописной манерой великого голландца, но и с тем, что дизайнеры и медиахудожники называют стилем Ван Гога", – сообщила мэрия.
Выставка "РайON.0" в Музее Москвы расскажет о жизни спальных районов столицы 1970–1990-х годов. В экспозиции представлены предметы из собственной коллекции музея.
"Современная ироническая графика Японии" в галерее-мастерской "Варшавка" посвящена искусству карикатуры. В этот раз в центре внимания окажется ироническая графика Японии, в экспозиции – 30 произведений современных японских мастеров, выполненных в разной технике и посвященных различной тематике.
"Архфэнтези" в галерее "Печатники": более 50 объемных картин, изображающих архитектуру настоящего, прошлого и будущего, посвящены размышлениям об устройстве пространства для жизни и отдыха.
Экспозиции также откроются в Музее современного искусства, в ГМИИ имени Пушкина, в Дарвиновском, в Музее космонавтики. Список каждой выставки представлен на портале мэра и правительства Москвы.
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