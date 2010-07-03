Пушкинский музей готов выкупить картину Тициана за 5–6 млн долларов

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина собирается выкупить картину Тициана "Венера и Адонис" за 5–6 миллионов долларов, сообщает ТАСС.

В музее рассказали, что средства на полотно имеются, деньги выделят спонсоры. Сейчас ведутся переговоры с владельцем картины. Его посредникам уже озвучили предложение.

"Мы посоветовались со специалистами, аукционными домами, искусствоведами и определили реальную стоимость полотна – 3–5 миллионов долларов. Музей готов выкупить картину за 5–6 миллионов в любое время. У нас уже есть средства", – отмечается в сообщении.

Ранее директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак говорила о планах приобрести для музея полотно Тициана "Венера и Адонис", авторство которой установила и. о. замдиректора по научной работе Виктория Маркова. Эту картину из частной коллекции впервые представили российской публике в 2017 году на выставке "Венеция Ренессанса. Тициана, Тинторетто и Веронезе". По договоренности с владельцем произведение должно было выставляться в Пушкинском музее два года.

Сначала владелец полотна выразил желание продать его музею. Руководство ГМИИ приложило немало сил для поиска спонсоров, обсуждения цены и условий продажи. Однако затем владелец перестал отвечать на официальные письма музея. В декабре 2018 года стало известно, что он готов к переговорам с музеем о продаже картины.

У картины непростая судьба. Изначально предполагалось, что это копия полотна Тициана, и именно Виктория Маркова осенью 2005 года установила, что это оригинал. Картине требовалась реставрация, и Пушкинский музей порекомендовал отправить шедевр в Венецию. В музее помогли договориться с профессионалами, разбирающимися именно в технике Тициана. Реставрация продлилась два года, после чего картина хранилась в Швейцарии. В 2017 году она предстала перед гостями Пушкинского музея.