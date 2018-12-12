Тициан из Пушкинского музея вернется к хозяину

Фото: фрагмент картины Тициана "Венера и Адонис"

Пушкинскому музею придется вернуть картину Тициана "Венера и Адонис" ее владельцам, несмотря на прежние договоренности и готовность приобрести полотно венецианского мастера. Картина покинет стены музея уже на следующей неделе, сообщила РИА Новости и.о. замдиректора по научной работе Виктория Маркова.

Ранее директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак говорила о планах приобрести для музея полотно Тициана "Венера и Адонис", авторство которой установила Маркова. Эту картину из частной коллекции впервые представили российской публике в прошлом году на выставке "Венеция Ренессанса. Тициана, Тинторетто и Веронезе". По договоренности с владельцем, произведение должно было выставляться в Пушкинском музее два года.

"Этот договор истекает, мы готовим документацию для возврата. Уже в понедельник произведем упаковку произведения, во вторник утром ящик будет вывезен из музея", – пояснила Маркова.

Она рассказала, что сначала владелец полотна выразил желание продать его музею. Руководство ГМИИ приложило немало сил для поиска спонсоров, обсуждения цены и условий продажи. Однако теперь владелец не отвечает на официальные письма музея, а срок действия договора вскоре подойдет к концу.

Ранее сообщалось, что вход в ГМИИ имени Пушкина будет бесплатным в последний день года, 31 декабря. Музей будет работать с 11:00 до 17:00, а вход и кассы – до 16:00. В честь праздника ГМИИ организует квест для подростков "В поисках красоты. Мифологические сюжеты в западноевропейском искусстве".