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Украинская армия применила снаряды с синильной кислотой в ДНР, сообщил разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк. На это указывают симптомы, которые были обнаружены у жителей Семеновки, объяснил он. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее один из местных жителей Сергей рассказал, что у многих была рвота, вкус миндаля и металла во рту, кашель и затрудненное дыхание, а у некоторых симптомы проявляются до сих пор.

"Эти симптомы соответствуют тем, что наблюдаются при применении синильной кислоты", – объяснил Ринк.

Эксперт обратил внимание, что это вещество является крайне токсичным и приводит к тяжелому отравлению. Он уточнил, что летальный исход наступает, если яд попадает в организм в количестве 0,05 грамма.

Ринк рассказал, что в случае отравления человек ощущает першение в горле, вкус горького миндаля, страдает от рвоты и испытывает страх. В более тяжелых случаях могут быть судороги, обморок и паралич, резюмировал специалист.

В начале апреля сообщалось, что украинские военные применили химическое оружие в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Это вещество поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая тем самым замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.