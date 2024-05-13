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Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали против мирных жителей села Семеновка, расположенного в Ясиноватском районе ДНР, боевые отравляющие вещества. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали представители населения, которые были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий в конце апреля.

"Какой-то тип оружия у них (ВСУ. – Прим. ред.), я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей", – поделился один из жителей населенного пункта Сергей.

Он также отметил, что ему самому и соседям удалось спастись от обстрелов благодаря большому дереву, которое росло возле погреба, служившего для них укрытием. Преграда помешала украинскому беспилотнику сбросить снаряд точно ко входу в подвал.

О том, что формирования ВСУ используют химическое оружие, рассказал и другой пострадавший житель Семеновки Андрей. По его словам, это отравляющее вещество имеет резкий запах. Оно вызывало проблемы с дыханием и слезоточивость.

"Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило. Что сбрасывали – я не знаю, как оно выглядело, что оно из себя представляет. Что это такое – химоружие или еще что-то – мне было не до того, чтобы выяснять", – поделился мужчина.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ подъезд жилого 10-этажного дома обрушился в Белгороде днем 12 мая. Это произошло после того, как снаряд ударил прямо в здание. Жертвами атак ВСУ по городу стали 19 человек, 15 из которых были извлечены из-под завалов.

Сотрудники постпредства России при ОБСЕ выступили с заявлением о том, что данная атака была совершена украинскими силами с применением вооружений, поставленных странами НАТО. Они также подчеркнули недопустимость игнорирования руководством организации жертв среди гражданского населения России, где бы ни произошла трагедия – в Донбассе, Белгороде или где-либо еще.