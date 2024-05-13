Четверо сотрудников МЧС пострадали из-за атаки БПЛА в ДНР

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Из-за атаки беспилотника в Донецкой Народной Республике пострадали четверо сотрудников МЧС России, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным министерства, спасатели спешили на утренний пожар в Горловке, когда их настиг украинский беспилотник. Личный состав самостоятельно эвакуировался с места обстрела на втором пожарном автомобиле.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.

11 мая ВСУ нанесли удар по ресторану в Донецке, в результате чего погибли три человека. Один из снарядов РЗСО HIMARS попал прямо в ресторан "Парадиз" в Кировском районе, а второй повредил кровлю недостроенного здания, которое находилось рядом с кафе.

До этого стало известно, что ВСУ ударили из HIMARS по Ленинскому району Донецка, где проводилась подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня образования республики. В результате удара были повреждены кафе и находящийся рядом с ним недостроенный объект.