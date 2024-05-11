Три человека погибли в результате удара по ресторану в Донецке

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Три человека погибли в результате удара ВСУ по ресторану в Донецке. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, один из снарядов РЗСО HIMARS попал прямо в ресторан "Парадиз" в Кировском районе, а второй повредил кровлю недостроенного здания, которое находилось рядом с кафе.

Как утверждает Пушилин, погибла сотрудница ресторана и двое посетителей.

"На текущий момент известно о восьми пострадавших: девочка 2012 года рождения, мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 годов рождения, женщины 1986, 1988, 1980 годов рождения (ранения легкой и средней степени тяжести)", – заявил глава ДНР.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили из HIMARS по Ленинскому району Донецка, где проводилась подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня образования республики. В результате удара было повреждено кафе и находящийся рядом с ним недостроенный объект.

