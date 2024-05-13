ПВО РФ уничтожила 31 беспилотник, 4 ракеты Storm Shadow и 12 реактивных снарядов РСЗО

Фото: министерство обороны РФ

ПВО России уничтожила в ночь на 13 мая 31 беспилотник, 12 реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и 4 ракеты Storm Shadow. Об этом Минобороны РФ сообщает в своем телеграм-канале.

"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня "Ольха" и авиационных управляемых ракет Storm Shadow по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что двенадцать реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и двенадцать БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, восемь БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, а еще четыре беспилотника были перехвачены над территорией Липецкой области.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что БПЛА были подавлены на территории Становлянского округа. По его словам, в результате атаки произошло возгорание на территории электроподстанции. Он уточнил, что обошлось без пострадавших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Черемошное в результате прямого попадания снаряда полностью были разрушены жилой дом, баня и гараж. По словам губернатора, жильцы дома чудом не пострадали.

