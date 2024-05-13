Беспилотники были подавлены в Становлянском округе Липецкой области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотники подавлены в Становлянском округе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

"На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции", – написал он.

Губернатор сообщил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности и призвал граждан не публиковать фото и видео о последствиях подобных атак, так как, по его словам, это помогает противнику корректировать направление и точность.

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе администрации Дзержинского района Калужской области сообщили, что ВСУ в ночь на 10 мая атаковали с помощью беспилотников нефтеперерабатывающий завод. Там уточнили, что атака ВСУ обошлась без серьезных последствий и пострадавших, однако из-за падения одного БПЛА на предприятии начался пожар.