"Известия": беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области

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ВСУ атаковали с помощью беспилотников нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. Об этом со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) администрации Дзержинского района сообщает газета "Известия".

"Был прилет БПЛА, попал в первый завод. Там было возгорание на территории, ликвидировано", – сообщили в администрации.

Отмечается, что атака ВСУ обошлась без серьезных последствий и пострадавших.

Вечером 7 мая ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска. Глава ЛНР Леонид Пасечник тогда сообщал, что после обстрела на ней возник пожар, пять человек пострадали.

Удар по нефтебазе, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS. В результате были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены.

