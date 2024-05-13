13 мая, 03:37Происшествия
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, в селе Черемошном было разрушено домовладение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"По предварительной информации, пострадавших нет", – написал он.
Губернатор сообщил, что в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Черемошное в результате прямого попадания снаряда полностью были разрушены жилой дом, баня и гараж. Гладков уточнил, что трое мирных жителей, находившиеся в этот момент дома, отделались легкими царапинами и отказались от вызова скорой.
Всего на территории села различные повреждения зафиксированы в 5 частных жилых домовладениях, также были повреждены 3 автомобиля.
Ранее Гладков сообщал, что вечером 12 мая Белгород вновь попал под удар украинских войск, в результате чего погибли трое мирных жителей, среди которых 19-летняя девушка, женщина и мужчина.
До этого подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде днем 12 мая после прямого попадания в здание снаряда украинских сил. Согласно данным СМИ, запуск ракеты мог быть осуществлен из района Казачьей Лопани в Харьковской области.
Согласно последним данным, количество жертв после обрушения дома в Белгороде возросло до 14 человек.
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