Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, в селе Черемошном было разрушено домовладение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"По предварительной информации, пострадавших нет", – написал он.

Губернатор сообщил, что в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Черемошное в результате прямого попадания снаряда полностью были разрушены жилой дом, баня и гараж. Гладков уточнил, что трое мирных жителей, находившиеся в этот момент дома, отделались легкими царапинами и отказались от вызова скорой.

Всего на территории села различные повреждения зафиксированы в 5 частных жилых домовладениях, также были повреждены 3 автомобиля.

Ранее Гладков сообщал, что вечером 12 мая Белгород вновь попал под удар украинских войск, в результате чего погибли трое мирных жителей, среди которых 19-летняя девушка, женщина и мужчина.

До этого подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде днем 12 мая после прямого попадания в здание снаряда украинских сил. Согласно данным СМИ, запуск ракеты мог быть осуществлен из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

Согласно последним данным, количество жертв после обрушения дома в Белгороде возросло до 14 человек.