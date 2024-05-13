Количество жертв после обрушения дома в Белгороде возросло до 14

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Спасатели достали из-под завалов на месте обрушения подъезда в Белгороде после прямого попадания снаряда ВСУ тело еще одного человека. Общее число жертв достигло 14, сообщает МЧС РФ в телеграм-канале.

"Найден еще один погибший. Всего 14 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде", – указано в сообщении.

Подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде днем 12 мая. По данным СМИ, ВСУ могли выпустить ракету по городу из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Куренков передали доклад Владимиру Путину по ситуации с обрушением подъезда в доме в Белгороде. Глава государства отдал все необходимые поручения.

