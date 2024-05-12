Число погибших при обрушении подъезда в Белгороде достигло 11 человек

Фото: МЧС России

Число погибших в результате обрушения подъезда в многоэтажном доме Белгорода после обстрела ВСУ увеличилось до 11 человек. Спасатели извлекли из-под завалов четверых людей, в том числе двоих детей, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, вечером 12 мая город вновь попал под удар украинских войск, в результате чего погибли трое мирных жителей, среди которых 19-летняя девушка, женщина и мужчина.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал он.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали пять человек. По словам главы области, два мужчины и женщина получили осколочные ранения, у двух мужчин диагностировали контузию и рассечение.

Кроме того, Гладков отметил, что повреждения получили 17 квартир в 5 домах. При ударе, нанесенным по Белгороду, на территории частного домовладения произошло возгорание летней кухни. Его оперативно ликвидировали.

"Также имеются повреждения линии электропередачи. Энергетики приступили к переключению потребителей на резервные схемы. На местах работают оперативные и аварийные службы, ведется подомовой обход территорий", – указал губернатор региона.

Трагедия произошла в Белгороде днем 12 мая. По сведениям СМИ, запуск ракеты был предварительно осуществлен из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

Позже произошло повторное обрушение последнего чердачного этажа с крышей. В этот момент спасатели проводили поисковые работы. По данным СМИ, сотрудники МЧС не получили травм при повторном обрушении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Куренков доложили Владимиру Путину по ситуации с обрушением подъезда в доме в Белгороде. Российский лидер дал все необходимые поручения.

