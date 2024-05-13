19 человек погибли в Белгороде из-за обстрелов 12 мая

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жертвами украинских обстрелов в Белгороде 12 мая стали 19 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, основную часть завалов жилого дома на улице Щорса уже разобрали. На сегодняшний день из-под оттуда вытащили тела 15 человек. Накануне во время вечерних обстрелов погибли еще три мирных жителя. Кроме того, в больнице умерла женщина, получившая ранения 11 мая.

"19 человек – это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим. Их имена всегда будут в нашей памяти. Мы будем стараться помочь всем родственникам", – написал Гладков.

Глава региона добавил, что еще 27 человек пострадали. Десяти из них помощь оказали амбулаторно и уже отпустили домой. Еще шесть человек транспортируют в федеральные клиники. Среди них – ребенок возрастом 1,5 месяца и его мама.

Гладков рассказал, что накануне по поручению Владимира Путина в Белгород приехали бригады врачей. В местных больницах остаются 11 человек.

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Губернатор уточнил, что экспертные организации продолжат обследовать и изучать техническое состояние поврежденного жилого дома.

По словам Гладкова, в пунктах временного размещения находятся 36 человек, чьи квартиры пострадали. Основная часть разъехалась по своим близким родственникам.

Глава области поблагодарил всех тех, кто оказался рядом с местом трагедии и помогал спасать людей, которые находились в разрушенных квартирах. Он отметил, что это были обычные прохожие: мужчины и женщины из соседних домов, которые бросались в завал и вытаскивали детей и стариков.

"Они помогали спасателям, которые начинали прибывать на место трагедии. Это были и члены нашей самообороны, которые вышли и занимались эвакуацией жителей из разрушенного и соседних подъездов. Помогали завершить оцепление территории, чтобы не допустить попадание людей в опасные зоны", – написал он.

Всю ночь для тех, кто разбирал завалы, волонтеры организовывали питание и быт.

Подъезд жилого 10-этажного дома обрушился в Белгороде днем 12 мая из-за атаки со стороны ВСУ. СМИ сообщали, что украинские силы могли выпустить ракету по городу из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

Минобороны РФ заявило, что дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет комплекса "Точка-У".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Куренков доложили Владимиру Путину по ситуации с обрушением подъезда. Президент отдал все необходимые поручения.

