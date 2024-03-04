РФ сорвала несколько провокаций Украины по применению химикатов в зоне СВО

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Россия сорвала несколько провокаций Украины по применению химикатов в зоне СВО, сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский, которого цитирует РИА Новости.

Он также рассказал, что Москва постоянно информирует технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о разрабатываемых Киевом планах провокаций с использованием различных токсичных веществ, а также по использованию химических объектов для размещения украинских войск и проведения боевых действий.

По его словам, сейчас РФ совместно со своими спецслужбами формирует доказательную базу, в скором времени ее представят в ОЗХО и, при необходимости, в другие организации.

К примеру, в сентябре 2023 года в Запорожской области задокументировали факт применения украинскими спецслужбами боевого отравляющего вещества. Лысогорский предупредил, что такое безрассудное поведение украинской стороны влечет за собой тяжелые последствия.

Замминистра также обратил внимание на то, что проведенные расследования показали, что западные страны, декларирующие желание начать с РФ диалог по стратегической стабильности, по сути, являются разработчиками и поставщиками на Украину запрещенных боевых отравляющих веществ.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ не раз применяли отравляющие вещества в отношении российских военнослужащих. 19 августа 2022 года был применен токсичный химикат, являющийся аналогом боевого отравляющего вещества "Би-Зет", который включен в "Список-2" Конвенции.

Аналогичное вещество обнаружили 28 января 2024 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий в тайнике на территории Мелитополя. Вещество находилось во флаконах с надписью "Биоспорин" на украинском языке.

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