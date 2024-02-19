ВСУ применяли отравляющие вещества против российских военных – МО РФ

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ВСУ не раз применяли отравляющие вещества в отношении российских военнослужащих. Об этом на брифинге ведомства по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщение опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

По его данным, 19 августа 2022 года был применен токсичный химикат, являющийся аналогом боевого отравляющего вещества "Би-Зет", который включен в "Список 2" Конвенции.

Начальник войск РХБЗ добавил, что аналогичное вещество обнаружили 28 января 2024 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий в тайнике на территории Мелитополя. Вещество находилось во флаконах с надписью "Биоспорин" на украинском языке, уточнил он.

Также 8 и 16 февраля прошлого года были случаи применения синильной кислоты с использованием беспилотников, заявил генерал-лейтенант.

Ранее Кириллов сообщал, что Соединенные Штаты на Украине как приоритетные направления биологических исследований выбрали возбудителей сибирской язвы, туляремии и клещевых инфекций.

До этого он передавал, что найденные в украинских лабораториях документы говорят об опасном характере биологической деятельности США. Кроме того, продолжил начальник войск, подтвердились факты испытаний фармакологических препаратов на местных жителях.

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