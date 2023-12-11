Минобороны РФ нашло новые свидетельства деятельности лабораторий США на Украине

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Найденные в украинских лабораториях документы свидетельствуют об опасном характере биологической деятельности Соединенных Штатов. Об этом на брифинге по военно-биологической деятельности США сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает ТАСС.

По его словам, в ходе проведения СВО российские специалисты получили доступ к некоторым украинским биологическим объектам, в том числе к лабораториям в городах Рубежное, Северодонецке, Херсоне, а также к служебной документации. Ее проанализировали и подтвердили опасный характер американских экспериментов по оценке восприимчивости украинского населения к зоонозным инфекциям, добавил Кириллов.

Кроме того, продолжил он, в ходе изучения подтвердились факты испытаний фармакологических препаратов на местных жителях, а также вывоз в Штаты биологических образцов для их возможного использования в наступательных биопрограммах.

Генерал-лейтенант отметил, что российские специалисты проверили четыре объекта на территориях ДНР и ЛНР. Там, с его слов, в тайнике ветеринарной лаборатории населенного пункта Мангуш нашли коллекцию эталонных штаммов микроорганизмов, которую поставили из Американской типовой коллекции, предназначенной для изучения экономически значимых заболеваний животных.

Полученные документы, указал Кириллов, подтверждают изучение путей миграции птиц работниками биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области. Также установлены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, летальность которых при передаче человеку может достигать 40%, подытожил он.

Ранее Кириллов заявил, что у Минобороны РФ оказались отчетные документы по проекту "Оценка риска возникающих инфекций от насекомоядных летучих мышей на Украине и в Грузии". Он считает, что изучение коронавирусов с 2016 по 2020 год финансировалось администрацией США. В документе указано, продолжил начальник РХБЗ, что во время исследовательских работ на территории Украины были идентифицированы особи летучих мышей, которые мигрировали на расстояние до 800 километров вглубь Венгрии и России.

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