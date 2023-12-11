Минобороны РФ получило документы об исследованиях США коронавирусов в 2016–2020-х годах

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Российское министерство обороны получило отчетные документы, судя по которым США проводили исследование коронавирусов в 2016–2020-х годах. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет ТАСС.

По его словам, в распоряжении министерства оказались отчетные документы по проекту "Оценка риска возникающих инфекций от насекомоядных летучих мышей на Украине и в Грузии". Он считает, что изучение коронавирусов с 2016 по 2020 год финансировалось американской администрацией. В отчете отмечено, продолжил Кириллов, что во время исследовательских работ на территории Украины были идентифицированы особи летучих мышей, которые мигрировали на расстояние до 800 километров вглубь таких стран, как Венгрия и Россия.

Генерал-лейтенант добавил, что сейчас в Соединенных Штатах Америки расследуют происхождение COVID-19, в конгрессе создан специальный подкомитет. В связи с причастностью к масштабным экспериментам с коронавирусами американской компании "Эко-Хелс Альянс", а также возможным влиянием Центрального разведывательного управления (ЦРУ) на ход экспертного расследования 12 сентября этого года законодатели публично потребовали от главы ведомства Уильяма Бернса подробные материалы для работы подкомитета.

Помимо этого, Кириллов обратил внимание на факт участия в исследованиях специалистов в области биоинформатики, в обязанности которых входило редактирование и объединение геномов выявленных патогенов – исследования, традиционно связанные с усилением функций опасных вирусов.

Начальник РХБЗ утверждает, что об искусственном происхождении COVID-19 говорили неоднократно, об этом также свидетельствуют нетипичная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, отличия в летальности и конгатиозности, непредсказуемый характер эпидемического процесса и другие.

По словам Кириллова, сложно объяснить высокую степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции. Он подозревает, что мог быть сговор различных правительственных структур Штатов с "Биг Фармой".

Генерал-лейтенант уверен, что распространение COVID-19 увеличило прибыли биотехнических корпораций за счет разработки вакцин и лекарств против инфекции, а также привело к усилению зависимости развивающихся стран от США и созданию условий для дальнейшей реализации ими программ двойного назначения.

В ходе выступления Кириллов заявил, что страны Запада фактические саботировали голосование по резолюции Совбеза ООН и международном исследовании деятельности американских лабораторий на Украине. С его слов, военно-биологическая работа США на Украине вызывает вопросы даже и ближайших союзников.

Американская администрация, добавил начальник РХБЗ, сознательно игнорирует вопросы биологической безопасности для получения сверхприбыли. Кириллов отметил, что список фигурантов военно-биологического досье может быть дополнен лицами, оказавшими влияние на ход расследования причин возникновения пандемии COVID-19. Речь идет о сотрудниках госорганов, должностных лицах медицинских и фармацевтических компаний, заключил он.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом.

Как пояснили в ведомстве, новый состав вакцины уже прошел клинические испытания и показал высокую безопасность и низкую частоту появления значимых побочных эффектов. На данный момент первые партии обновленной вакцины проходят госконтроль качества в лабораториях Росздравнадзора, подчеркнули в Минздраве.

В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют вводить ограничения из-за COVID-19