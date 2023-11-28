ВСУ 17 раз применяли химоружие для отравления еды за период СВО – Минобороны РФ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время проведения спецоперации примерно 17 раз пытались отравить с помощью химоружия продукты питания российских военнослужащих, в связи с чем погибли не менее 15 человек. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых, передает РИА Новости.

Он уточнил, что химики ВС РФ нашли в составляющих такого вида оружия несколько соединений, которые выпускаются лишь в одной стране. При этом Кириллов подчеркнул, что данный компонент относится к разряду очень дорогих, поэтому "у них большой "пунктик" по поводу этого вещества".

Начальник войск РХБЗ объяснил, что украинские военные прибегают к подобным способам по причине отсутствия успехов в контрнаступлении. Кроме того, он добавил, что ВСУ заражают не только еду, но и источники воды, а также корм животных.

Ранее сообщалось, что Россия имеет бесспорные доказательства того, что США и их союзники передают Украине токсичные химикаты. По данным отечественных спецслужб, Киев применял токсичные химикаты и психотропные вещества против руководства новых регионов РФ.



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