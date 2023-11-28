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Минобороны России предполагает, что украинская армия может использовать биологические средства из-за провала контрнаступления. Об этом заявил командир Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В связи с тем, что вооруженным силам Украины по большому счету добиться каких-то серьезных успехов в ходе своего так называемого контрнаступления не удалось, министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение биологических средств", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинские военные могут намеренно заразить водные источники, запасы продовольствия и корма для животных. Косвенным доказательством этого он назвал наличие большого количества штаммов переданных из американских коллекций тепловых культур, а также замороженных биосред для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды на освобожденных территориях.

В ходе спецоперации ВСУ применили химическое оружие для заражения продуктов питания 17 раз. Из-за этого погибли минимум 15 человек, сообщил Кириллов.

После анализа химоружия украинской армии российские химики обнаружили там ряд соединений, которые производятся только в границах одной страны. Вещество, по словам генерала-лейтенанта, достаточно дорогое.

Ранее сообщалось, что Россия имеет бесспорные доказательства того, что США и их союзники передают Украине токсичные химикаты. По данным отечественных спецслужб, Киев применял токсичные химикаты и психотропные вещества против руководства новых регионов РФ.



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