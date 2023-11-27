Медведев заявил, что США продолжают создавать патогены для биологического оружия

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США, вопреки требованиям РФ, продолжает работать над военно-биологическими программами по производству опасных искусственных патогенов, которые являются компонентами для биологического оружия. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии, передает ТАСС.

"Серьезную опасность для наших интересов представляет масштабная сеть биолабораторий в странах постсоветского пространства. Мы об этом неоднократно говорили, обращались к нашим партнерам по этому поводу", – отметил он.

Как утверждает Медведев, реакцией на данные угрозы станут меры по линии правительства и спецслужб. При этом зампред указал на необходимость работы по созданию механизмов мониторинга за деятельностью этих биолабораторий с помощью международных площадок, а также с участием заинтересованных партнеров.

Ранее глава российского министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что военно-биологическая деятельность США растет. Он подчеркнул, что для этих целей организована сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Корее.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что Соединенные Штаты и Украина преподносят проводимые военно-биологические исследования как сотрудничество в мирных целях, прикрываясь Конвенцией о биологическом оружии.



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