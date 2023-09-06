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США и Украина преподносят проводимые военно-биологические исследования как сотрудничество в мирных целях, прикрываясь Конвенцией о биологическом оружии. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской армии генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

По его словам, США хочет увеличить сеть подконтрольных ему биолабораторий за границей и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", которую навязали им страны постсоветского пространства.

Генерал-лейтенант добавил, что США будут осуществлять свою работу по уже имеющейся схеме, особенно когда в реализации планов участвуют гражданские ведомства и посреднические организации.

Кроме того, Кириллов отметил, что США выделили Украину в отдельный регион для реализации своих биологических исследований. Как он утверждает, у России есть все доказательства участия американского госдепартамента в выполнении "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года.

Он подчеркнул, что эти материалы подтверждают активное участие госдепа в биологических программах в других странах, а также желание США использовать сторонних участников для сокрытия заказчиков и целей исследований.

"Также следует отметить, что в планирующих документах Украина занимает особое место и выделена в отдельный регион", – заявил Кириллов.

В середине августа посольство РФ в США заявило, что существует множество доказательств того, что Вашингтон ведет работу с потенциальными агентами биологического оружия. В диппредставительстве добавили, что американская сторона продолжает игнорировать претензии РФ о грубых нарушениях обязательств по Конвенции о биологическом оружии, пытаясь оправдаться якобы гуманитарной составляющей своих программ.

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