МО РФ заявило, что имеет документальные подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях

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В расположении министерства обороны РФ имеются документальные подтверждения участия Госдепа США в биопрограммах, несмотря не отрицания этого американским ведомством. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Обращаю ваше внимание, что госдепартамент регулярно подчеркивает свою непричастность к биологической деятельности, мотивируя это тем, что она не является профильной для внешнеполитического ведомства. В нашем распоряжении имеются документальные подтверждения участия госдепа в реализации программы повышения биобезопасности с 2016 года", – сказал Кириллов в ходе брифинга.

Он уточнил, что Соединенными Штатами было предусмотрено выделение не меньше 40 миллионов долларов на привлечение к участию в программе разных некоммерческих и неправительственных организаций. По его словам, существуют соответствующие документы, демонстрирующие участие Госдепа в биопрограммах в зарубежных странах. Документы подчеркивают стремление Вашингтона использовать сторонних исполнителей для скрытия заказчиков и целей проводимых исследований.

Генерал-лейтенант заявил, что в планах Штатов расширить в иностранных государствах сеть подконтрольных биолабораторий и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства. Он отметил, что Пентагон будет реализовывать планы, привлекая гражданские министерства и посреднические организации, в том числе Центры по контролю и профилактике инфекций "Си-Ди-Си".

По словам Кириллова, в Женеве в августе Пентагон опубликовал документ программы "Обзор политики в области биозащиты". В тексте были определены действия Минобороны США по данному направлению до 2035 года. Несмотря на то что целью программы является сдерживание применения биологического оружия и реагирование на природные вспышки, документ создает правовую основу для военно-биологической экспансии США и проведения исследований за пределами страны.

"О военно-биологическом характере запланированной деятельности говорит и тот факт, что она будет проводиться Советом по биозащите под председательством заместителя министра обороны США Уильяма Ла-Планте", – сказал Кириллов.

В середине августа посольство РФ в США заявило, что существует множество доказательств того, что Вашингтон ведет работу с потенциальными агентами биологического оружия. В диппредставительстве добавили, что американская сторона продолжает игнорировать претензии РФ о грубых нарушениях обязательств по Конвенции о биологическом оружии, пытаясь оправдаться якобы гуманитарной составляющей своих программ.

Минобороны РФ обвинило США в разработке биологического оружия