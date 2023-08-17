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Существует множество доказательств того, что Вашингтон ведет работу с потенциальными агентами биологического оружия. Об этом сообщило посольство РФ в США.

"Подтверждения проведения США работ с потенциальными агентами биологического оружия имеются, и они далеко не единичны. Равно как и свидетельства попыток предумышленного усиления патогенных свойств возбудителей экономически значимых инфекций", – передает РИА Новости сообщение посольства.

Кроме того, в дипмиссии отметили, что американская сторона продолжает игнорировать претензии РФ о грубых нарушениях обязательств по Конвенции о биологическом оружии, пытаясь оправдаться якобы гуманитарной составляющей своих программ.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший рассказал, что американцы открыли биолаборатории на украинской территории в рамках реализации программ Пентагона по разработке биологического оружия.

Демократ уточнил, что американские специалисты вновь запустили биолаборатории в 2001 году. Данное направление деятельности хорошо профинансировал Пентагон, подчеркнул он.

Еще в мае начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов говорил, что США начали проводить на территории Украины разработку биологического оружия. Тогда он объяснил, что Минобороны США занимается изучением инфекций, представляющих значение для экономики, но все исследования ведутся за пределами территории страны.



Минобороны РФ обвинило США в разработке биологического оружия